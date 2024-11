O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) apresenta mais um reforço para a temporada 2025: o volante Derick, de 24 anos

publicado em 21/11/2024

Derick, de 24 anos (Foto: CAV)

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) apresenta mais um reforço para a temporada 2025: o volante Derick, de 24 anos. Com passagens por Comercial, Taquaritinga, Catanduva, Araxá, SKA Brasil, EC São Bernardo e Maringá, seu último clube, o jogador chega para fortalecer o meio-campo da equipe, trazendo qualidade e versatilidade.Motivado com o novo desafio, Derick compartilhou sua expectativa de defender as cores do Votuporanguense e contribuir para os objetivos da equipe.“Estou muito feliz por vestir a camisa do CAV e fazer parte deste projeto. Vou dar o máximo dentro de campo e colaborar para alcançarmos grandes resultados nesta temporada”, declarou o jogador.A pré-temporada do Votuporanguense terá início na próxima segunda-feira, dia 25 de novembro. Já o Paulistão A2 Sicredi está marcado para começar no dia 15 de janeiro.