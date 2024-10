Até a manhã desta terça-feira (8) três ônibus já estão com vagas esgotadas; já foram abertas vagas em outros dois veículos

publicado em 08/10/2024

Torcida da Pantera se prepara para ‘invadir’ o Maião (Foto: José Luis Silva/Ag. Paulistão)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o popular Maião, em Mirassol, foi o escolhido para ser palco da grande final da Copa Paulista 2024 entre Monte Azul e Votuporanguense, sábado (12), às 15h. Desde o anúncio, a torcida da Pantera se mobiliza para levar um grande número de torcedores para a decisão.O Maião fica a cerca de 50 minutos de Votuporanga e a mais ou menos 1h30 de Monte Azul. A expectativa é que a torcida alvinegra compareça em bom número. Até a manhã desta terça-feira (8), a TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) havia lotado dois ônibus e abriu vagas para mais um. Já a Tura (Torcida Uniformizada Raça Alvinegra) também lotou dois ônibus e abriu vagas para o terceiro. Além dos ônibus, diversos torcedores da cidade devem ir de carro para acompanhar a final.Para viajar com a TOV, o valor é R$ 50, com direito a bebidas (refrigerante ou cerveja) na volta. A saída será às 13h, na Arena Plínio Marin. O telefone de contato é (17) 99741 – 6512. Na Tura, a viagem é de graça. O telefone é (17) 99715 – 6867. A saída será às 12h30 do Auto Posto Cidade Nova, na avenida da Arena.A segunda fase da Copa Paulista começou nas oitavas de final e vai até a grande decisão, sempre com disputas em ida e volta, com eventuais empates no placar agregado sendo definidos por disputas de penalidades. O Árbitro de Vídeo (VAR) foi implementado nas quartas de final. O campeão poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente.Após vencer a primeira partida por 1 a 0, o CAV tem a vantagem do empate. Caso o Azulão vença por um gol de diferença, a decisão do título será nos pênaltis.