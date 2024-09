O votuporanguense Matheus Troiane foi o vencedor do campeonato disputado em Barueri

publicado em 18/09/2024

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO lutador Matheus Troiane, natural de Votuporanga, consagrou-se campeão do BJJ PRO da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), a maior confederação da modalidade no país. O evento, realizado no Ginásio José Corrêa, em Barueri, reuniu atletas de diversas regiões e categorias, sendo um dos principais torneios do calendário.Troiane competiu na categoria master pena e, após meses de preparação intensa, conquistou o título com um grande desempenho. O atleta disputou duas lutas ao longo do campeonato, o que garantiu sua posição no topo do pódio.A jornada até o título foi marcada por quatro meses de preparação dedicada, sob a orientação de seu professor Robson Pontes Nascimento, conhecido como Robinho, que comanda a academia B9/Robinho Jiu-Jitsu, localizada no Jardim Universitário, em Votuporanga. Robinho é faixa preta 3º Dan de jiu-jitsu.O jiu-jitsu é uma arte marcial que tem por objetivo conquistar posições de controle sob o adversário até o xeque-mate, a finalização, seja por torção ou estrangulamento. A modalidade é considerada um dos métodos mais incríveis de auto-conhecimento, porque, por ser originalmente concebida como uma forma de autodefesa, o jiu-jitsu, através de sua prática, oferece lições importantes que são adequadas ao próprio cotidiano, se tornando uma grande metáfora da própria vida.