A torcida Leões da Fabulosa divulgou as informações sobre a caravana para Votuporanga

publicado em 24/09/2024

Torcida organizada realiza caravana para Votuporanga (Foto: Divulgação/Portuguesa)

A torcida organizada Leões da Fabulosa realizará uma caravana para Votuporanga, palco do segundo jogo da Portuguesa nas semifinais da Copa Paulista. A Rubro-Verde enfrenta o Votuporanguense neste sábado (28), às 18h, na Arena Plínio Marin.O valor da caravana é de R$ 120 (sócio) e R$ 150 (não sócio). Além disso, a saída para a cidade do interior paulista está programada para o sábado, às 08h30, na sede da torcida, localizada na Rua Pascoal Ranieri (rua sem saída atrás do Canindé). As vagas são limitadas e o ingresso já está incluso.Além disso, para manter a padronização, a torcida informou que é obrigatório o uso de camiseta vermelha na caravana para Votuporanga, de preferência a camisa tradicional de arquibancada (rajada). (Fonte: netlusa.com.br)