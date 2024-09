Logo após o confronto, o técnico da Alvinegra, Rogério Corrêa, conversou com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7

publicado em 21/09/2024

Rogério Corrêa, técnico no CAV (Foto: Pedro Zacchi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm jogo truncado e de poucas oportunidades, a Portuguesa venceu a Votuporanguense por 1 a 0 na tarde deste sábado (21), no Canindé, em São Paulo, no jogo de ida da semifinal da Copa Paulista 2024. No duelo da volta, o CAV precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se ganhar por dois, se classifica. A lusa tem a vantagem do empate.Logo após o confronto, o técnico da Alvinegra, Rogério Corrêa, conversou com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7, que transmitiu o duelo ao vivo. O treinador disse que sai triste pela derrota, porém feliz pelo desempenho dos jogadores. “Vamos buscar fazer um grande jogo em casa novamente, mantendo as nossas mesas ideias”, comentou.O comandante alvinegro espera que a torcida alvinegra lote a Arena Plínio Marin no jogo da volta e faça um caldeirão. “Eu acredito [na virada]. Eu tenho certeza que a nossa torcida vai comprar a ideia. Vamos fazer um caldeirão e lotar a Arena”, falou.O confronto terminou em 1 a 0 para a Lusa. O jogo da volta será realizado sábado (28), às 18h, na Arena Plínio Marin.