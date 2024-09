Votuporanguense e Capivariano venceram seus dois jogos nas oitavas de final

publicado em 02/09/2024

Capivariano e CAV se enfrentarão nas quartas da Copa Paulista (Foto: Capivariano – Pedro Zacchi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom a conclusão das oitavas de final da Copa Paulista somente na tarde deste domingo (1º), a Votuporanguense conheceu o seu adversário nas quartas de final no dia seguinte a sua classificação. O CAV enfrentará o Capivariano em duas partidas, sendo a primeira em Capivari. O jogo ocorre sábado (7), às 17h, no Estádio Municipal Carlos Colnaghi/Arena Capivari, com transmissão ao vivo da TV Record e rádio. O confronto da volta será no dia 14 (sábado), às 18h, na Arena Plínio Marin.Na partida de volta das oitavas de final da Copa Paulista 2024, a Votuporanguense venceu a Francana por 2 a 0 na noite de sábado (31) na Arena, em Votuporanga. O CAV, que já havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, se classificou para as quartas de final. O público pagante foi de 1.820 torcedores para uma renda de R$ 28.235.Na tarde de sábado (31), o time de Capivari encarou o São Caetano no Anacleto Campanella, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição estadual, e venceu por 1 a 0, garantindo a classificação.Como venceu o jogo de ida por 2 a 1 em casa, o Leão da Sorocabana jogava por um empate para avançar à próxima fase. No entanto, com uma estratégia bem montada, garantiu a vaga com sobra.A segunda fase da Copa Paulista começou nas oitavas de final e vai até a grande decisão, sempre com disputas em ida e volta, com eventuais empates no placar agregado sendo definidos por disputas de penalidades. Não houve sorteio. Os duelos foram decididos através das campanhas, com o time de melhor recorde enfrentando o de pior e assim sucessivamente. O Árbitro de Vídeo (VAR) será implementado na Copa Paulista a partir das quartas de final. O campeão poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente.1° – Monte Azul2° – Taquaritinga3° – Votuporanguense4° – XV Piracicaba5° – Portuguesa6° – Capivariano7° – União São João8° – Comercial