Na visão do treinador Rogério Corrêa, o gol da Francana surgiu de um pênalti que não existiu

publicado em 26/08/2024

Rogério Corrêa no jogo contra a Francana (Foto: Pedro Zachi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPela primeira partida das oitavas de final da Copa Paulista, Francana e Votuporanguense jogaram na manhã deste domingo (25), no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, o popular “Lanchão”, em Franca. Mesmo fora de casa, o CAV conseguiu um bom resultado, venceu por 2 a 1 e agora se classifica com um empate na partida de volta. No entanto, para o treinador da Alvinegra, Rogério Corrêa, o gol da Veterana surgiu de um pênalti que não existiu.A Pantera saiu na frente, mas a Francana empatou aos 16 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti, que aconteceu, segundo o árbitro Thiago Lourenço, após a bola ser chutada e pegar na mão de Rapchan. Pedro Policarpo cobrou no canto esquerdo de João Paulo, que pulou para a direita.“O pênalti não existiu, tanto que o Rapchan está com a mão no corpo, o juiz inventou esse pênalti que não foi; inclusive o nosso eu tenho dúvida, porque acho que no nosso foi fora da área, então ele errou nos dois”, declarou, em entrevista à rádio, logo após o confronto.O jogo da volta será realizado sábado (31), às 18h, na Arena Plínio Marin. O CAV tem a vantagem do empate. Se a Francana vencer por um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.