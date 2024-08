O lateral, que foi Campeão do Paulistão A3, estava emprestado ao Água Santa

publicado em 09/08/2024

Vinicius Baracioli está de volta ao CAV (Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brBastante querido pela torcida e um dos melhores laterais-direitos do Campeonato Paulista da Série A3, Vinicius Baracioli está de volta à Votuporanguense.O lateral, que foi Campeão do Paulistão A3, estava emprestado ao Água Santa, disputando o Campeonato Brasileiro da Série D, e agora retorna ao CAV. A expectativa é que ele esteja à disposição do técnico Rogério Corrêa na segunda fase da Copa Paulista.