Votuporanguense e Francana jogaram na noite deste sábado (31) na Arena Plínio Marin

publicado em 31/08/2024

Gabriel Moyses, centroavante do CAV (Foto: Pedro Zacchi)

Daniel Marques

Na partida de volta das oitavas de final da Copa Paulista 2024, a Votuporanguense venceu a Francana por 2 a 0 na noite deste sábado (31) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O CAV, que já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, se classificou para as quartas de final. O público pagante foi de 1.820 torcedores para uma renda de R$ 28.235.



A primeira grande chance do jogo foi do CAV, logo com um minuto e dez segundos de jogo. A bola foi lançada para a área, Vinícius Cima socou para a frente e ela sobrou para Mariotto, livre, chutar por cima do gol. Aos 13, Frank cruzou rasteiro da esquerda e Mariotto tentou de letra, mas a bola foi para fora. Wendel Júnior perdeu uma chance incrível aos 20. Igor Pimenta cruzou rasteiro, mas o jogador do CAV furou.



Aos 27, mais uma vez o centroavante da Pantera apareceu. Bady cobrou escanteio pela direita, Mariotto cabeceou e a bola passou perto da trave esquerda de Vinícius. Aos 41, um choque envolveu três jogadores, e o zagueiro da Alvinegra, Léo Bala saiu de ambulância. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.



Já na segunda etapa, a Pantera abriu o placar aos 25 minutos. Depois de perde e ganha no meio de campo, Mariotto tocou para Bala que levou a bola até dentro da área e chutou na saída de Vinícius Cima. Aos 43, Gabriel Moyses recebeu na área, chutou e a bola bateu na mão do defensor da Veterana e o árbitro marcou pênalti. O centroavante cobrou no canto esquerdo de Vinícius, que caiu para o outro lado. Foi o quinto gol de Gabriel no torneio. O duelo terminou, então, em 2 a 0 para os donos da casa – 3 aa 0 no placar agregado. Agora o CAV aguarda a definição de quem será o adversário nas quartas de final.

Rogério lamenta chances perdidas



Em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7 logo após a partida, o técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, lamentou as chances perdidas no primeiro tempo. Na visão do treinador, isso não pode ocorrer, uma vez que em algumas partidas pode existir somente uma chance. “Nós criamos muito, então temos que ser mais efetivos”, contou. Na quarta-feira (4), o CAV faz um amistoso contra o Grêmio Novorizontino.