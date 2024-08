Defensor com passagem pela Votuporanguense e agenciado por Marcos Tito chegou a acordo para estender seu vínculo com a atual equipe na Europa

publicado em 16/08/2024

O agente Marcos Tito esteve na Rússia para acompanhar a renovação de contrato do zagueiro com CSKA (Foto: Divulgação)

Um dos principais nomes do futebol russo atualmente e com passagem pela Clube Atlético Votuporanguense antes de embarcar para o futebol europeu, o zagueiro Willyan Rocha acertou sua renovação de contrato com o CSKA. O novo vínculo, agora válido até julho de 2027, foi firmado nesta quinta-feira e oficializado nas redes sociais do clube.Vestindo as cores do CSKA desde a temporada 2022/23, quando foi contratado junto ao Portimonense, de Portugal, Willyan é um dos capitães da equipe e peça fundamental no setor defensivo. O atleta inclusive é representado por Marcos Tito, agente do mundo da bola natural de Votuporanga."Estou muito feliz com esse momento e mais essa conquista na minha carreira. Me enche de orgulho saber que meu trabalho tem sido reconhecido e que o clube aposta em mim para seguir fazendo parte do projeto nos próximos anos. Vou continuar trabalhando firme no dia a dia para ajudar o CSKA a alcançar os objetivos", comemorou o brasileiro.Pelo CSKA, Willyan Rocha soma 72 partidas com seis gols marcados, além de ter conquistado o título da Copa da Rússia na temporada 2022/23.