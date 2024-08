daniel@acidadevotuporanga.com.br

Pela segunda fase do Campeonato Paulista Sub-17, a Votuporanguense recebeu o Corinthians na manhã deste sábado (3), na Arena Plínio Marin. O jogo terminou em 1 a 1, com Izaque fazendo o gol da Pantera. Com o resultado, o Cavinho depende somente das suas forças para se classificar para a próxima fase, basta vencer o Comercial do Tietê no último jogo.O time Sub-17 do CAV funciona por meio da parceria com a empresa WS Sports, de São José do Rio Preto. Na classificação do Grupo 22, o Timão aparece em primeiro, com 10 pontos, seguido pelo Cavinho, com oito, e Comercial do Tietê, com sete pontos. Zerado, o XV de Piracicaba é o lanterna da chave. Duas equipes se classificam para a próxima fase. O Cavinho enfrentará o Comercial do Tietê no sábado (10), às 11h, na casa do adversário.