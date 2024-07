Composta por 238 atletas, a delegação votuporanguense teve alguns destaques, entre eles a natação, considerada a melhor da região

publicado em 29/07/2024

O tênis de Votuporanga, campeão dos Regionais, foi composto por Dudu Nespoli, Thiago Vacari e Rafael Micelli (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

Positiva. Assim foi a campanha de Votuporanga nos Jogos Regionais 2024, que começaram no último dia 17 e terminaram domingo (27), em Araçatuba. Os votuporanguenses conquistaram 123 pontos, ficando na quarta colocação no quadro geral, atrás somente de cidades maiores: São José do Rio Preto, Araçatuba e Catanduva.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, a avaliação é positiva porque Votuporanga melhorou o desempenho em relação ao ano passado. “Ficamos atrás apenas de cidades maiores que a nossa, portanto localidades com mais investimento, então estamos contentes”, analisou.

Composta por 238 atletas, a delegação votuporanguense teve alguns destaques, entre eles a natação, considerada a melhor da região e que foi campeã dos Regionais. A equipe local conquistou 28 medalhas de ouro em 39 disputas. As provas ocorreram na piscina semiolímpica do Sesi de Araçatuba, e Votuporanga ganhou 56 medalhas no total. Em segundo lugar ficou a equipe de São José do Rio Preto e logo atrás os donos da casa.

Além dos 28 ouros, os votuporanguenses ganharam 16 pratas e 12 bronzes. Na classificação final por pontos, a equipe local venceu, tanto no feminino quanto no masculino. Quem também fez bonito foi o tênis. O time formado por Thiago Vacari, Rafael Micelli e Dudu Nespoli foi a grande campeão, derrotando Fernandópolis na final. Votuporanga também fez pontos importantes na malha, com um bronze; judô, em quinto lugar no geral; e no taekwondo, também com um bronze. O tênis de mesa conquistou uma prata com as meninas e um bronze com os garotos.