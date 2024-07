Votuporanguense venceu neste sábado, dia 6, o VOCEM pelo placar de 4 a 0

publicado em 06/07/2024

O CAV goleou o Vocem (Rafa Bento/CAV)

Da RedaçãoMais do que os 3 pontos na Copa Paulista 2024, na noite deste sábado, dia 6, o Clube Atlético Votuporanguense voltou a marcar mais de 3 gols em uma partida oficial após quase 6 anos. O CAV venceu o VOCEM, de Assis, por 4 a 0, pela 4ª rodada da Copa Paulista. Com o triunfo, o time do técnico Rogério Corrêa segue invicto e lidera o Grupo 01 com 9 pontos.A boa sequencia do time da Alvinegra ainda quebrou mais uma marca diante do VOCEM na Arena Plinio Marin. O CAV voltou a marcar mais de 3 gols em uma partida oficial.A última vez que isso aconteceu foi em 4 de agosto de 2018, na vitória por 5 a 0 diante do Penapolense, na Arena Plínio Marin, na 1ª rodada da Copa Paulista 2018. Vale ressaltar que na mesma competição, a Votuporanguense sagrou-se campeã diante da Ferroviária, em Araraquara.