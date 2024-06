Ele estará à disposição para o jogo contra o Mirassol, no próximo dia 26 (quarta-feira)

publicado em 18/06/2024

Amorim (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO zagueiro Amorim, um dos destaques do setor defensivo da Votuporanguense campeã da Série A3 do Campeonato Paulista, está de volta. Ele fechou um contrato de três anos com a Pantera e estará à disposição para o jogo contra o Mirassol, no próximo dia 26 (quarta-feira).Natural de Araras, Carlos Eduardo Silva Amorim tem 21 anos e 1,90 cm de altura. Durante a Série A3, o beque revelou que sua experiência na Alvinegra era maravilhosa. “É o início da minha carreira, então eu vi como uma oportunidade magnífica, conversei com meus irmãos e vi que era uma grande chance para ter mais minutagem, e eu gostei demais, me surpreendeu demais a estrutura do CAV”, contou na época.Quando o defensor chegou, o campeonato já estava em andamento e ele foi muito bem acolhido pelo elenco. O zagueiro começou na reserva e aos poucos foi conquistando seu espaço. A informação sobre o acerto com o jogador é do presidente da Alvinegra, Edilberto Fiorentino, o Caskinha.