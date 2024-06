Mirassol e Votuporanguense jogam na quarta-feira (26), no “Maião”

publicado em 20/06/2024

Torcida da Pantera vai para Mirassol (Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa segunda rodada da Copa Paulista 2024, a Votuporanguense enfrentará o Mirassol B, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o popular “Maião”, casa do adversário. A partida está marcada para quarta-feira (26), às 19h. Em ônibus e carros, a torcida da Pantera vai para Mirassol.Até a manhã desta quinta-feira (20), segundo a Torcida Organizada Votuporanguense (TOV), um ônibus e mais de 10 carros estão confirmados para a viagem. O CAV estreou na Copa Paulista na noite do último sábado, na Arena Plínio Marin, e venceu o XV de Jaú por 2 a 0.Os 26 times da Copa Paulista foram divididos em cinco grupos regionalizados – um com seis equipes e outros quatro com cinco – que se enfrentam dentro das respectivas chaves, classificando os três melhores de cada chave, mais o melhor quarto colocado geral. A Pantera está no Grupo 1 ao lado do Grêmio Prudente, Mirassol, Vocem e XV de Jaú. O campeão do torneio poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente.