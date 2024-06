O CAV estreou com vitória na Copa Paulista, na noite do último sábado, diante do XV de Jaú, na Arena Plínio Marin

publicado em 18/06/2024

A Votuporanguense estreou na Copa Paulista 2024 contra o XV de Jaú (Foto: Rafa Bento/CAV)

Em que pese o fato de ser uma estreia, o técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, ficou contente com a primeira partida oficial do CAV no segundo semestre, na vitória de 2 a 0 contra o XV de Jaú na Copa Paulista. Com um público pagante de 1.407 torcedores para uma renda de R$ 19.835, o jogo ocorreu na noite do último sábado, na Arena Plínio Marin.

“Em se tratando de estreia, tudo normal. É uma equipe que ainda está em adaptação, com cerca de 30 dias de trabalho, e foi um jogo difícil, contra um time bem qualificado; então, nós temos que valorizar muito esses três pontos”, analisou, em entrevista à rádio Cidade FM 94,7, logo após o confronto.

Entre os aspectos positivos, o treinador destacou a efetividade nas finalizações. “Fomos felizes nas chances criadas, porque, às vezes, você cria muito, e não faz. Em outras, você tem poucas oportunidades, e conclui bem. Acredito que pelo tanto que criamos, foi um jogo bom”, comentou.

Sobre a escalação inicial, Rogério contou que os atletas remanescentes da A3 mereciam a oportunidade de começar, e o resultado foi positivo porque os jogadores corresponderam dentro de campo. “Parabenizo todo o grupo pela determinação e comprometimento hoje”, disse.

O jogo

A Pantera quase abre o placar aos sete minutos. Bala cruzou da direta, Guilherme foi tirar, mas desviou para o próprio gol; Diego espalmou e a bola bateu no travessão. Aos 10, os visitantes também mandaram uma bola no travessão. Chileno recebeu pelo meio, ajeitou, chutou bonito e a bola carimbou a trave de João Paulo.

O CAV fez 1 a 0 aos 27 minutos. Caio Callyman cobrou lateral forte na área e Pablo Nereu desviou contra. A bola foi no ângulo direito de Diego. O primeiro tempo terminou assim.