Mirassol e Votuporanguense jogaram na noite desta quarta-feira (26) no “Maião”

publicado em 26/06/2024

Mirassol e CAV jogaram nesta quarta-feira (26) (Foto: Rapha Marques)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom amplo domínio da primeira etapa, a Votuporanguense venceu o Mirassol por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (26), no estádio José Maria de Campos Maia, o “Maião”, casa do Leão, em partida válida pela segunda rodada da Copa Paulista. Com o resultado, o CAV chega a segunda vitória em dois jogos pelo torneio e lidera o Grupo 1 com seis pontos.O primeiro lance de mais perigo foi da Pantera. Aos 16 minutos, depois de cruzamento da direta, Nando cabeceou e a bola passou perto do ângulo direito de Sidnei. Aos 20, Bala recebeu enfiada de bola pela direita e rolou para Nando, que chutou por cima do gol.Aos 23 o Mirassol respondeu. Gustavo arriscou de longe e João Paulo espalmou para a esquerda. Aos 24, um golaço no “Maião”. Em contra ataque rápido, Bady recebeu antes do meio de campo, avançou, viu o goleiro Sidnei adiantado e chutou por cobertura: 1 a 0.O segundo da Alvinegra saiu aos 32. Wesley bobeou na saída de trás, tocou para ninguém e a bola ficou com Bala, na entrada da área; o atacante chutou e ela ainda desviou na zaga: 2 a 0. Aos 43, Bala teve uma chance clara de fazer o terceiro. Ele recebeu pela direita, avançou e chutou cruzado para a grande defesa de Sidnei. O primeiro tempo terminou em 2 a 0 para os visitantes.Já na segunda etapa, o Mirassol descontou aos 38 minutos. Depois de bola levantada da esquerda, ela foi ajeitada de cabeça para dentro da pequena área e Dionísio completou para o gol: 2 a 1 para o CAV. Aos 41, em contra-ataque rápido, Frank cruzou rasteiro para Mariotto, que chutou e Sidnei defendeu. Já nos acréscimos, Mariotto recebeu sozinho, avançou e cara a cara com Sidnei, chutou no travessão. Na sequência, depois de bola levantada da esquerda, Dionísio cabeceou e João Paulo defendeu. O jogo terminou em 2 a 1 para a Pantera.O próximo jogo da Votuporanguense será no dia 6 de julho (sábado), às 18h, na Arena Plínio Marin, contra o Vocem, de Assis.