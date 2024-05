O título foi conquistado após disputas intensas e bem calculadas. Nas quartas de final, por exemplo, a equipe venceu a Medicina de Franca por 2 sets a 0

publicado em 14/05/2024

O time de vôlei da Medicina de Votuporanga foi campeã do Pré-Jumed este mês (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Após mais de cinco anos, a equipe de vôlei masculino da Medicina Unifev voltou ao lugar mais alto do pódio no Torneio Pré Jumed, um dos maiores eventos esportivos para atletas da medicina de oito faculdades do estado de São Paulo, com faculdades da capital e do interior.

O título foi conquistado após disputas intensas e bem calculadas. Nas quartas de final, por exemplo, a equipe venceu a Medicina de Franca por 2 sets a 0. Em seguida, enfrentaram a Medicina de Presidente Prudente em uma partida difícil, vencendo por 2 sets a 1.

Para coroar a campanha perfeita, conquistaram uma belíssima vitória sobre a poderosa Mandic de Campinas por 3 sets a 0, com parciais de 25x22, 25x20 e 25x22. A Mandic de Campinas era a faculdade campeã geral da competição, que também incluiu modalidades como basquete, futsal, futebol de campo, handebol, natação, judô, atletismo e tênis de mesa. O torneio foi realizado na cidade de Taquaritinga, de 01 a 05 de maio, e reuniu mais de mil atletas.

O técnico Marcinho, estreante nas competições universitárias, enalteceu a força e união do grupo, que com apenas 3 meses de treinamento intenso, alcançou um resultado bastante difícil. Na competição, Marcinho também dirigiu a equipe feminina de Votuporanga, que teve uma boa participação, sendo eliminada nas quartas de final pela equipe de Campinas.

Na bagagem de conquistas, o prêmio de M.V.P. (Most Valuable Player) foi para o atleta local, o ponteiro Leonardo, que além de ser o melhor jogador da competição, também levou os prêmios de melhor sacador e maior pontuador.

O atleta Leonardo, que se forma neste semestre, fez sua despedida das competições universitárias com chave de ouro, desejou que a equipe continue a brilhar e representar Votuporanga com muita luta e garra para conquistar o próximo grande evento, o Tormed, que acontecerá em outubro em uma cidade sede ainda a ser definida.