Rogério Fernandes concluiu nesta quarta-feira (22) o curso “Licença A – Treinador de Futebol” e já partiu para a Europa

publicado em 22/05/2024

Rogério Fernandes (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brSempre em busca de aprendizado, o gerente de futebol da Votuporanguense, Rogério Fernandes, concluiu nesta quarta-feira (22) o curso “Licença A – Treinador de Futebol”, da Confederação Brasileira de Futebol, na Escola de Educação Física da Polícia Militar, em São Paulo. Hoje mesmo, Rogerinho partiu para um estágio no Málaga Club de Fútbol, time da cidade de Málaga, na Espanha.O profissional revelou que está muito feliz e motivado com a realização do curso, que além de habilitá-lo a treinar equipes de todos os campeonatos do Brasil, proporciona mais conhecimento de metodologias e formas de trabalho. “O primeiro passo é buscar conhecimentos, experiências e me preparar em todos os aspectos. Já tive várias experiências de campo, atuando na base e como auxiliar, trabalhei com vários treinadores, cada um com características diferentes. Hoje, como atual gerente de futebol, consigo ajudar na gestão de pessoas e também entender um pouco da tática e técnica do jogo, auxiliando a comissão nas decisões”, contou Rogério, já tinha outras licenças da CBF em seu currículo.O curso Licença A - Treinador de Futebol da CBF Academy é voltado para treinadores de futebol com ênfase no treinamento e na gestão de atletas e equipes de futebol em nível profissional estadual - todas as divisões - e nacional (Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro). Além de métodos e conteúdos para estruturação e planejamento de treinamentos, são desenvolvidos temas relacionados à montagem de elenco, periodização técnica e tática, fundamentos de liderança, avaliação e análise do desempenho, e a gestão das relações do treinador com os públicos do futebol.Espera-se que, ao final do curso, os participantes estejam aptos a exercer uma prática profissional competente, moderna e atualizada, alicerçada em bases de natureza ética e científica. A licença tem por objetivo promover reflexões e desenvolver competências relacionadas à efetividade na condução do processo de treinamento, gestão e liderança de atletas e equipes de futebol Sub-20, Primeira Divisão Estadual e Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.