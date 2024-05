O jogo foi realizado no ginásio Alberto Cecconi, em São Jose do Rio Preto

publicado em 06/05/2024

Time sub-18 de Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga tem uma seleção da categoria sub-18 masculina de basquete. A equipe começou a treinar recentemente e fez seu primeiro jogo na terça-feira (30). O adversário foi o Catanduva, pelos Jogos da Juventude, partida realizada no ginásio Alberto Cecconi, em São Jose do Rio Preto.O Catanduva venceu, o que foi até considerado normal levando em conta o pouco tempo de trabalho da equipe votuporanguense. O time que representa Votuporanga treina regularmente no ginásio do CSU.A equipe conta com jogadores da Escolinha de Basquete da Prefeitura de Votuporanga e alunos da Escola da NBA da Escola Anglo. No próximo dia 18, os times sub-13, sub-15 e sub-19 participam da Copa Arba, no Clube Monte Líbano, em Rio Preto.