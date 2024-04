Se destacando na Copinha, Heliberto foi sondado por outro grande clube paulista, mas a negociação foi finalizada com o Palmeiras

publicado em 16/04/2024

Heliberto assinou contrato com o Palmeiras, mas tinha outro grande clube paulista interessado no zagueiro (Foto: Assessoria Tanabi)

Revelado pelo Tanabi Esporte Clube durante a Copa São Paulo de Futebol Junior deste ano, o zagueiro Heliberto Sampaio assinou na última sexta-feira, 12 de abril, contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras, para integrar a equipe sub-20. Se destacando na Copinha, Heliberto foi sondado por outro grande clube paulista, mas a negociação foi finalizada com o Palmeiras.

Com 19 anos, Heliberto Sampaio, zagueiro com grande velocidade, excelente visão de jogo, habilidade de reação e destaque no enfrentamento individual. Uma peça chave no desempenho do Tanabi Esporte Clube na Copinha, onde alcançaram uma das melhores campanhas, com quatro jogos, duas vitórias, dois empates e apenas dois gols sofridos, encerrando a competição de forma vitoriosa.

Para Amim Junior, diretor-executivo de futebol do Tanabi Esporte Clube, essa negociação é fruto da melhor edição da Copa São Paulo para o clube. “Sim foi sem dúvida a melhor das quatro edições e ainda estamos concretizando negociações exemplo essa que finalizamos, envolvendo nosso zagueiro Heliberto junto ao Palmeiras com a intermediação do Dr Marcelo Robalinho da empresa Think Ball e seguimos trabalhando para colocarmos cada vez mais atletas nos grandes clubes do cenário nacional”, comenta Amim Junior.

Heliberto diz que durante o período que esteve no Tanabi abraçou a oportunidade e viu que seria uma grande vitrine para a sua carreira. “Cara, para mim o período no Tanabi Esporte Clube é um período de muita experiência, um período em que eu abracei a oportunidade para ser meu primeiro clube. E eu vi uma grande vitrine, a copinha, para a

minha carreira”, disse Heliberto Sampaio.

Para o novo zagueiro do sub-20 do Palmeiras, ele ver essa nova fase da carreira como um

sonho e irá aproveitar a oportunidade para ganhar visibilidade no futebol. “Eu vejo a nova fase da minha carreira como sonho, como uma grande oportunidade de eu ganhar mais visibilidade na minha carreira e estar conseguindo um espaço no futebol brasileiro”, finaliza o zagueiro.

Os clubes não divulgaram os valores referente as negociações ou dos direitos econômicos