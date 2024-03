No último sábado os votuporanguenses foram até Jales participar do primeiro jogo do ano

publicado em 26/03/2024

O time de Votuporanga vem treinando para os Jogos da Melhor Idade (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Votuporanga tem uma nova equipe de voleibol adaptado na categoria masculina. O time vem intensificando os treinamentos com o objetivo de representar a cidade nos Jomi (Jogos da Melhor Idade) que serão realizados em Araçatuba de 1º a 5 de maio. No último sábado os votuporanguenses foram até Jales participar do primeiro jogo do ano.

O time local da categoria 70+ enfrentou a forte equipe jalesense, quarta colocada dos Jomi em 2022 com uma equipe que compete em uma categoria de atletas mais novos. O resultado foi a vitória da equipe da casa por 3 sets a 2, com parciais de 15/09, 11/15, 15/12, 11/15 e 15/09. A partida teve quase duas horas de duração.

O técnico de Votuporanga, o professor Marcinho Fukuiama, pontuou que o amistoso foi sensacional, proporcionando experiência e aprendizado para a competição que se aproxima. O treinador espera colocar a cidade no mapa das grandes equipes da modalidade na região.

O time Votuporanga foi composto por Geraldo, Elpidio, Mineiro, Roberto, Roberto, Jorge, Zé Paschoal e Jécio. “A nossa equipe tem tido uma grande evolução, graças ao apoio do secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, e sua equipe”, contou Marcinho.