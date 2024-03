Campeonato contou com a participação de mais de 25 duplas em quatro categorias; as finais foram bastante disputadas

publicado em 26/03/2024

Campeões e vices das categorias A, B, C e Feminina do Torneio Interno de Tênis do VotuClube (Foto: VotuClube)

Da redação

O fim de semana foi de jogos acirrados e arquibancada cheia para prestigiar o Torneio Interno de Tênis do VotuClube. As finais das categorias ocorreram na manhã de domingo (24) com premiação aos campeões e vices.

Na categoria A, depois de um jogo decidido no super tie-break, a dupla Thiago Vacari e Celso Biazi sagrou-se campeã, enquanto que Ricardo Neves e Marlon ficaram com o vice.

Na categoria B, não foi diferente. Outro jogo disputado do começo ao fim com decisão no super tie-break após 1 a 1 de sets. Fábio Ferreira e Edgard Sampaio foram os campeões, enquanto que Daniel Madi e Luan Rici ficaram com o vice.

Já na categoria C, o troféu de campeão ficou com a dupla Paulinho e Alan, que venceram na final a dupla Miguel Maturana e Emerson.

Por fim, na categoria Feminina, Delair e Bruna foram as campeãs ao derrotar na final a dupla Amanda e Sabrina, que ficaram com o vice-campeonato.