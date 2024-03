Maurinho foi campeão sete vezes no Fla, incluindo o Carioca de 2001 com o incrível gol de Petkovic aos 43 minutos do segundo tempo

publicado em 07/03/2024

Maurinho, Juan, Felipe Melo e Leandro Machado (Foto: Reprodução Internet)

Você, morador de Votuporanga e amante do futebol, sabia que nos anos 90 a cidade tinha um representante no Flamengo? Pois é, poucas pessoas lembram de Maurinho, que atuou 200 vezes no clube do Rio de Janeiro. Mas existe um motivo para o desconhecimento: ele deixou a terra das brisas suaves quando era muito pequeno.

Por meio da à AV Assessoria, de Florianópolis, que cuida da imagem do hoje técnico do Parintins, do Estado do Amazonas, a reportagem conseguiu algumas informações. “Nasci em Votuporanga, mas saí daí bem pequeno, com dois anos de idade, para morar em Andradina. Depois, já com seis anos, fui para Atibaia”, revelou o ex-lateral-direito.

Mauro Fonseca é filho de Edgard Fonseca Filho e Célia Maria Fonseca, já falecidos. O pai foi engenheiro da Cesp (Companhia Energética de São Paulo). “Lembro de muitas situações, indo viajar para visitar amigos do meu pai em Votuporanga”, contou.

A família Fonseca morou cerca de dez anos em Votuporanga, entre 1967 e 1977. A casa deles ficava na rua São Paulo. Com a ajuda dos familiares, Maurinho conseguiu algumas informações. “A família frequentava o Votuporanga Clube e o Clube dos 40, onde meu pai jogava futebol. Meus irmãos estudaram no Piconzé, onde eles eram conhecidos como ‘Os Fonsecas’. Eram amigos da família Melo, filhos do doutor Melo. Eles falaram que só têm boas lembranças de Votuporanga”, contou o ex-jogador.

O casal Edgard e Célia teve cinco filhos, sendo dois pares de gêmeos e o ex-jogador. Rogério e Marcos nasceram em 1968, Fernando e Sérgio, em 1970, e Mauro veio ao mundo no dia 8 de fevereiro de 1975. “A gente morava em frente ao Votuporanga Clube”, revelou.

Os primeiros passos no futebol foram em Atibaia, com os irmãos, na rua de casa. Com sete anos, jogou no Alvinópolis, no Grêmio e no São João, e futsal no Elefantão. No Bragantino, ele se profissionalizou.

A transferência do Bragantino para o Flamengo ocorreu em 1997. “Eu fiz três bons anos de profissional no Bragantino, regularidade de jogos, gols, então equipes sondaram para me contratar: São Paulo, Santos, Palmeiras, Guarani, mas o Flamengo foi quem ligou. No primeiro momento achei que fosse alguma brincadeira, então um diretor ligou para o meu pai. Foi difícil de acreditar, e depois que confirmou que era verdade, acabei acertando. Cheguei em 1997, tive três contratos e fiquei até 2002, um total de seis anos”, relembrou em entrevista para o Atibaia Hoje.

No time da Gávea, fez mais de 200 partidas e marcou 10 gols. Foram sete títulos, entre eles três cariocas (1999, 2000 e 2001), Copa Mercosul (1999) e Copa dos Campeões Brasileiros (2001). O votuporanguense estava no elenco que conquistou o memorável título carioca em 2001 com um lindo gol de falta cobrada por Petkovic aos 43 minutos do segundo tempo – o treinador era o tetracampeão mundial Zagallo.

Além de Bragantino e Flamengo, ele teve passagens por Portuguesa, Marília, Coritiba, Paysandu, Santa Clara (Portugal), Beira-Mar (Portugal), Náutico e Duque de Caxias. Como treinador, comandou o Mageense-RJ, Barra Mansa-RJ, Serrano-RJ, 7 de Abril-RJ, Pérolas Negras-RJ e hoje está no Parintins-AM.

Jogou com quem?

O votuporanguense atuou ao lado de grandes jogadores como Romário, Adriano Imperador, Juan, Juninho Paulista, Edílson (capetinha), Caio Ribeiro, Athirson, Leandro Ávila, Felipe Melo, Alessandro, Clemer, Júlio César, entre outros.