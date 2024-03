Rogério Fernandes, gerente de futebol da Votuporanguense, foi o entrevistado de ontem do programa Bola em Jogo

publicado em 27/03/2024

Rogério Fernandes, gerente de futebol da Votuporanguense, que joga sábado (30) contra o MAC (Foto: CAV)

Daniel Marques

Entrevistado de ontem do programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM 94,7, o gerente de futebol da Votuporanguense, Rogério Fernandes, falou sobre a preparação da equipe para as quartas de final que começam no sábado (30) contra o Marília. Ele pregou humildade e pés no chão para este mata-mata.

Recentemente a Alvinegra inscreveu o atacante de beirada de campo, também chamado atualmente de extremo, Anderson Tanque para o lugar do lesionado Rocha. “Vamos manter todos os atletas do elenco, não tiramos ninguém. Nós seguiremos trabalhando essa parte do conjunto. A equipe vem se portanto muito bem, mesmo com o time intercalando, então temos certeza que vamos fazer uma excelente quartas de final”, comentou.

Sobre os reforços do MAC, Rogerinho observou que se o adversário estivesse na posição do CAV, terminando a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3 na ponta da tabela, dificilmente faria quatro trocas no elenco. “A nossa equipe vem demonstrando muita capacidade nos jogos, mesmo com as alternâncias de escalações, diferentemente do Marília, que não estava realizando uma boa competição, então a diretoria deles pensou em reforços”, observou.

De qualquer forma, o gerente entende que a primeira fase já passou, e agora, mesmo enfrentando o oitavo classificado, o CAV deve estar focado, com humildade e mantendo os pés no chão. “A classificação da primeira fase não quer dizer nada. Sabemos que vamos lá sábado para um jogo dificílimo”, apontou.

Agenda do CAV