Cada integrante da Alvinegra recebeu uma quantia de acordo com a sua função no clube; uns mais, outros menos

publicado em 21/03/2024

Votuporanguense segue treinando forte para o jogo de sábado (23) pela última rodada (Foto: Rafa Bento/CAV)

Da Redação

O Clube Atlético Votuporanguense já tem definido com o atual elenco e comissão técnica o valor do “bicho” em caso de acesso para a Série A2. Na tarde de ontem, em live no Instagram do CAV, o presidente do clube, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, confirmou o pagamento de R$ 60 mil ao elenco pela classificação à segunda fase.

Já de acordo com o apurado pela reportagem do jornal A Cidade, o montante foi dividido entre atletas, comissão técnica e até funcionários em geral do clube. Cada integrante recebeu uma quantia de acordo com a sua função no clube. Uns mais, outros menos. Mas todos receberam a premiação.

E o mesmo deve ocorrer em caso de acesso. Nos bastidores, a informação é que a diretoria já acordou com o elenco e comissão técnica a quantia de mais R$ 150 mil pelo acesso à Série A2.

Segundo consta, o montante prometido será proveniente do próprio prêmio financeiro da Federação Paulista de Futebol repassado aos clubes campeão e vice-campeão do torneio.

A Votuporanguense volta a campo pelo Campeonato Paulista da Série A3 neste sábado (23), às 15h, fora de casa, para enfrentar o Marília. A partida será a última da primeira fase da competição. A equipe do técnico Rogério Correia precisa vencer o adversário pra manter a liderança sem depender de outros resultados – como o treinador está suspenso, o auxiliar Jean Rodrigues comandará o time na beira do campo.

Quartas de final