Melhor colocado da primeira fase, a Votuporanguense enfrentará o Marília em dois jogos nas quartas de final

publicado em 25/03/2024

CAV e MAC disputam mata-mata (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense fez uma grande campanha na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3. A equipe do técnico Rogério Corrêa terminou essa etapa na ponta da tabela, com 32 pontos, e agora enfrenta o Marília nas quartas de final, tendo a vantagem de fazer o segundo jogo em casa.Na tarde desta segunda-feira (25), a Federação Paulista de Futebol divulgou os horários dos jogos. O primeiro, em Marília, será sábado (30), às 19h15. Já a partida de volta ocorrerá no dia 6 de abril, às 18h, na Arena Plínio Marin.