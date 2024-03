Votuporanguense e Lemense jogaram na noite deste sábado (16) na Arena Plínio Marin

publicado em 16/03/2024

CAV e Lemense jogaram na Arena Plínio Marin (Rafa Bento/CAV)

Pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, a Votuporanguense recebeu o Lemense na noite deste sábado (16) na Arena Plínio Marin. O CAV venceu por 3 a 1, bateu o recorde de jogos sem perder – que agora é de 13 partidas – e pode dormir na liderança da competição com 31 pontos.Desde o início o CAV tentou pressionar, mas não criou grandes oportunidades. O primeiro momento de perigo ao adversário só aconteceu aos 20 minutos, quando Vinícius Baracioli, dentro da área, do lado direito, chutou e a zaga rebateu. A Pantera abriu o placar aos 25. Depois de jogada ensaiada de escanteio pelo lado esquerdo, Nando levantou, o zagueiro Felipe subiu mais que a defesa e cabeceou no canto direito baixo do goleiro André.Aos 28 o jogo foi paralisado porque dois cachorros entraram em campo. Aos 36, Wendel Júnior ajeitou para Kayky dentro da área, o volante chutou e o goleiro defendeu. A melhor chance do Lemense só aconteceu aos 39, quando Wesley recebeu na área, pelo lado direito, mas chutou franco para a fácil defesa de João Paulo. Aos 44, em contra-ataque rápido, Frank recebeu dentro da área pela esquerda, driblou o goleiro, porém ficou sem ângulo, cruzou e a defesa tirou. O primeiro tempo, em que a equipe de Votuporanga foi amplamente superior, terminou em 1 a 0 para os donos da casa.Já na segunda etapa, a Pantera seguiu dominando o jogo, no entanto sem criar grandes oportunidades. Somente aos 33 minutos, Adriano Luiz recebeu livre pela direta, mas, com dois jogadores livres na área, ele chutou direto para o gol, sem perigo para o adversário. A Alvinegra ampliou aos 36. Em contra-ataque rápido, Jean, que entrou no segundo tempo, recebeu pela esquerda, puxou para o meio e bateu no canto esquerdo de André: 2 a 0. Aos 43, os visitantes empataram. A bola foi cruzada da esquerda e Assis completou para as redes. Aos 48, Édson recebeu livre e chutou na saída de André: 3 a 1 para o CAV, que foi o placar final.O CAV volta a jogar sábado (23), às 15h, contra o Marília, na casa do adversário, pela última rodada da primeira fase da A3.