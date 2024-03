Na Arena Plínio Marin, a Votuporanguense disputa o penúltimo jogo da primeira fase do Campeonato Paulista Série A3

publicado em 16/03/2024

Se a Alvinegra conquistar pontos, e a depender do resultado do líder São Bernardo, o time pode assumir o 1º lugar na classificação (Foto: Rafa Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) encara mais um desafio neste sábado (16). Direto da Arena Plínio Marin, os donos da casa receberão a equipe do Lemense, o atual 8º colocado na tabela. Se a Alvinegra conquistar pontos, e a depender do resultado do líder São Bernardo, o time pode assumir o 1º lugar na classificação.

A equipe de Leme chega a Votuporanga para a partida após dois empates seguidos em 0 a 0, em jogos sem muita emoção ou inovação, contra o próprio São Bernardo, atual líder, pela 11ª rodada e também contra o Sertãozinho na 13ª rodada. O jogo 12 da rodada foi contra a Matonense, em que a equipe somou pontos pelo WO.

O Zulão, com a última partida, pulou para 17 pontos, e ainda é o oitavo colocado, e fecha a zona de classificação. O time luta, nesses últimos dois jogos, para que consiga passar de fase e seguir vivo no mata-mata da Série A3.

Já a Votuporanguense, classificada, tem outro objetivo, o de chegar como líder do torneio. O time agora ocupa a 2ª colocação, com 28 pontos, e fica atrás do São Bernardo com 29 pontos. Além de ter que cumprir o desafio de vencer mais um jogo em casa, a Alvinegra também precisa torcer para o resultado da partida entre São Bernardo e Bandeirante de Birigui, que jogam hoje, no mesmo horário.

A Alvinegra, comandada pelo técnico Rogério Corrêa, também tem mais uma oportunidade de manter a sequência invicta de jogos sem perder do time. Caso tenha mais uma vitória ou empate o time pode chegar a 13 jogos sem nenhuma derrota, e bateria o recorde imputado pelo próprio técnico, de 12 jogos.

Transmissão

A equipe da Cidade FM vai contar a história de mais um jogo da Votuporanguense. Direto da Arena Plínio Marin para trazer as emoções, a partir das 17h, de hoje, todo os detalhes, entrevistas e cobertura de mais uma partida em que você pode acompanhar sintonizando a 94,7.

FICHA TÉCNICA

VOTUPORANGUENSE

João Paulo

Lucas

Amorim

Felipe

Vinícius Baracioli

Nando

Wendel Júnior

Isaac

Reinaldo

Israel

Bady

Técnico Rogério Corrêa

LEMENSE

André

Guilherme

Neto

Coutinho

Velasque

Gabriel Silva

Lucas Dantas

Thiago

Wesley

Nicolas Rossi

Assis

Técnico Marcos Campagnollo

Data: hoje (16/03)

Horário: às 18h

Árbitro: Renan Pantoja de Quequi

Assistentes: Vinicius Santana da Silva e Giovanni Crescêncio

Local: Arena Plínio Marin - Votuporanga

Transmissão da CIDADE FM 94,7