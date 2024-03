Já classificado para a segunda etapa do Campeonato Paulista da Série A3, a Votuporanguense enfrenta mais um adversário

publicado em 13/03/2024

O CAV encara hoje o Desportivo Brasil, em confronto direto, às 15h, em Porto Feliz (Foto: Rafa Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

A Votuporanguense encara mais um desafio pelo Campeonato Paulista da Série A3. Dessa vez, direto de Porto Feliz, diante da equipe do Desportivo Brasil, que é o quarto colocado na tabela. O confronto direto está marcado para às 15h, no Estádio Ernesto Rocco.

A equipe do Desportivo está com 23 pontos e vem de uma vitória, por 1 a 0, diante do time do Grêmio Prudente, que é o atual quinto colocado, com 22 pontos. Ainda acumula um empate, pela rodada 11, diante do União São João de Araras e uma derrota, na rodada 10, por 3 a 0, da equipe do Marília, que é o atual sexto colocado na tabela.

O CAV já está classificado, mas vem se preparando mentalmente e tecnicamente para os jogos que encerram a primeira fase do campeonato. Isso porque a equipe quer se concentrar para terminar de acumular pontos no torneio. No jogo de hoje, volta a campo o técnico Rogério Corrêa para comandar a equipe direto do campo.

“Vai ser outro adversário difícil, do Catanduva para agora serão quatro adversários, que estão diretamente brigando conosco por esse G4 e ainda por classificação. São jogos difíceis e temos que nos preparar como nesse último, temos que estar atento e preparados, prestar atenção nas informações. Independente de quem veste a camisa do CAV, tem que entrar e dar o seu melhor, como temos feito até hoje”, disse o técnico Rogério.

A Votuporanguense terá baixas do último jogo, como é o caso do Pimenta. Mas estão pendurados Caio Calyman, Gabriel Barbato, Bady e Taison. Retornam o goleiro João Paulo e Wendel Jr., além do técnico Rogério Corrêa.

“O regulamento nos permite até a última rodada, não da para tomar cartão na última, porque terá que cumprir no mata-mata. Acho que é pensar jogo a jogo, cada um é uma estratégia e estamos nisso que será importante para nós. Temos um grupo muito forte, temos jogadores que conseguem fazer duas ou três funções e a cada jogo ta mostrando que pode vestir a camisa de titular a qualquer momento”, completou.

Transmissão