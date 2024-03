A Votuporanguense jogou bem, venceu o Bandeirante na noite do último sábado (2), em Birigui, e subiu duas posições na tabela

publicado em 05/03/2024

A Votuporanguense venceu o Bandeirante de Birigui fora de casa, no último sábado (2) (Foto: Rafa Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Após uma semana intensa de preparação e uma sequência de jogos fora de casa, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense), enfim, terá sua semana cheia para treinos. A Votuporanguense venceu o Bandeirante de Birigui fora de casa, no último sábado (2), subiu duas posições na tabela e está com um pé na classificação para segunda etapa da Série A3.

A Pantera teve uma boa atuação, com gols de Wendel Júnior e Kayky, garantindo a vitória por 2 a 0 sobre o Bandeirante. O primeiro lance de perigo veio dos visitantes, com Kayky cruzando da esquerda aos 14 minutos, obrigando Douglas a fazer uma defesa. Dois minutos depois, Felipe lançou da esquerda para Wendel Júnior, que cabeceou fraco e facilitou a defesa do goleiro do Bandeirante.

O gol da Pantera veio aos 31 minutos, com um belo lançamento de Frank para Barcos, que chutou cruzado. Wendel Júnior aproveitou a sobra e marcou. O Bandeirante quase empatou aos 45, mas Paulo Matheus chutou por cima do gol após uma saída ruim do goleiro João Paulo.

Na segunda etapa, o Votuporanguense ampliou aos cinco minutos, com Kayky marcando após um contra-ataque rápido. Aos 16, Wendel Júnior quase marcou novamente, mas a bola passou perto da trave. A partida teve momentos de tensão, com Pimenta, Gabriel Tota e o técnico Rogério Corrêa sendo expulsos nos acréscimos.