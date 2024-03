MAC e Marília empataram e os dois times voltam a jogar nas quartas de final do Paulista da A3

publicado em 23/03/2024

Marília e CAV jogaram neste sábado (23) (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom todos os jogos começando no mesmo horário, às 15h deste sábado (23), terminou a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3. No estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília recebeu a Votuporanguense e a partida terminou em 0 a 0. Com o resultado, o CAV manteve a liderança da competição com 32 pontos e vai enfrentar o próprio MAC nas quartas de final. O segundo jogo será na Arena Plínio Marin.Aos quatro minutos, o primeiro lance de perigo. João Lucas cruzou da direita e João Marcos cabeceou por cima do gol da Pantera. O zagueiro Felipe perdeu um gol feito para o CAV aos 17. Bady cobrou falta na área, Amorim tentou cabecear, mas a bola bateu nas costas dele e foi na trave; na volta Felipe, sozinho e sem goleiro, chutou por cima do gol.O MAC assustou o CAV aos 27. Franklin fez ótima jogada individual pela esquerda, cruzou rasteiro, o zagueiro Luiz Henrique tocou de letra e João Paulo defendeu com a perna. Aos 35 a zaga da Votuporanguense bateu cabeça e a bola sobrou para João Marcos, livre, que tentou acertar um voleio, porém pegou mal na bola. Aos 39, quase o gol do CAV. Vinícius Baracioli, em sua jogada característica, cobrou lateral na área, Édson cabeceou e Filipe Garça fez boa defesa.O zagueiro Felipe salvou a Pantera aos 45. Romário lançou para o Anderson Brito, que receberia sozinho na cara do gol, mas o beque do CAV cortou no momento certo. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.Já na segunda etapa, aos sete minutos, a bola sobrou para Anderson Brito, dentro da área, livre, mas ele chutou por cima do gol da Alvinegra. Aos nove, João Lucas bateu escanteio da direta, com efeito, e a bola bateu na trave direita de João Paulo. Aos 13, João Lucas cruzou da esquerda e Rafael Macena perdeu sozinho. O centroavante pegou de primeira e chutou por cima. Aos 18, Wendel Júnior fez ótima jogada individual pela esquerda, se livrou de dois marcadores e rolou para Kayky, no entanto a zaga cortou na hora certa.Aos 30, o zagueiro Guilherme salvou a Pantera. Franklin fez linda jogada pela esquerda, chutou na saída de João Paulo e o beque do CAV tirou praticamente em cima da linha. Aos 39, Mateus Muller chutou da esquerda e João Paulo espalmou bonito. O MAC tentou pressionar, mas não conseguiu criar grandes chances e o confronto terminou em 0 a 0.