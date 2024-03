Atletas com menos minutagem no Campeonato Paulista da A3 participaram do teste; grupo principal segue treinando

publicado em 20/03/2024

O CAV do técnico Rogério Corrêa fez um jogo-treino na manhã de ontem (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Com o objetivo de dar ritmo de jogo para os atletas com menos minutagem na A3, a Votuporanguense fez um jogo-treino na manhã de ontem contra a Inter de Bebedouro, no campo da Ferroviária. O CAV venceu por 2 a 0, com gols de Israel e Gustavo. O grupo principal segue treinando para a última rodada da primeira fase.

O técnico Rogério Corrêa escalou o CAV com Maranhão; Caio Kalliman, Tayson, Kauan e Reinaldo Júnior; Isaac, Fabro e Israel; Gustavo, Jean e Fábio. “Foi um bom jogo, é importante esse tipo de teste, esse tipo de trabalho para o pessoal que vem jogando menos, apesar que eu tenho rodado bastante o elenco, mas tem uns três/quatro aí que precisam dessa minutagem, principalmente os meninos mais novos, então isso vai nos favorecer lá na frente”, contou, em entrevista à rádio Cidade FM 94,7, logo após o teste.

O elenco treina hoje e amanhã, às 16h, na Arena Plínio Marin. Na sexta-feira (22), o treinamento será na parte da manhã, já que a viagem para Marília acontece às 13h. O confronto contra o MAC será sábado (23), às 15h, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, casa do adversário – todos os confrontos da última rodada da primeira fase serão no mesmo horário.

A Alvinegra quer a vitória para manter a primeira colocação sem depender de outros resultados. Já o Marília, que ocupa a sétima colocação, precisa vencer o CAV para se classificar sem outras combinações.