O atleta substitui o zagueiro lesionado Wellington Rocha

publicado em 20/03/2024

Atacante Anderson Tanque chega para reforçar o CAV nessa reta final de campeonato (Foto: Rafa Bento/CAV)

A Votuporanguense anunciou na tarde desta quarta-feira (20), a contratação do atacante Anderson Tanque, de 27 anos, que estava no Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. O atleta substitui o zagueiro lesionado Wellington Rocha.

Segundo anunciou a Pantera em suas redes sociais, o jogador chega na Alvinegra depois de defender o Novo Hamburgo-RS na primeira divisão do futebol Gaúcho. Anderson Caetano Silva é natural de Concórdia do Pará-PA, joga como ponta-direita, e também pode atuar na lateral-direita. Ele é destro e tem 1,73cm de altura. O atacante já defendeu Paysandu, Tupi, Ypiranga-AP, São Joseense, Paraná, Camboriú e Novo Hamburgo, seu último clube.