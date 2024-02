São Caetano e Votuporanguense jogaram na noite desta quarta-feira (21) no

publicado em 21/02/2024

São Caetano e Votuporanguense jogaram na noite desta quarta-feira (21) (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A3, São Caetano e Votuporanguense jogaram na noite desta quarta-feira (21) no Anacleto Campanella, casa do Azulão. A Pantera jogou bem, saiu na frente, mas sofreu o empate no final. O placar ficou em 1 a 1. O público no estádio foi de 294 pessoas para uma renda de R$ 1.660.O primeiro lance de perigo foi do CAV. Aos oito minutos, Wendel Júnior arriscou de longe, de canhota, e a bola passou perto da trave esquerda do goleiro do Azulão. Aos 15, Israel quase abre o placar para a Alvinegra. O atacante recebeu na esquerda, puxou para o meio e chutou de fora da área para grande defesa de Fernando Caixeta, que voou para espalmar a bola. Seria um golaço.Aos 18, Foca recebeu na esquerda e chutou de longe, de direita, mas a bola foi no meio e João Paulo encaixou. Aos 24, Gabriel Santos pegou bonito, de primeira, de fora da área, porém o chute foi por cima do gol do CAV. Aos 29, Jean recebeu pela esquerda, chutou de direita, e o goleiro do São Caetano encaixou a bola que foi no meio do gol. Aos 36, David Braw recebeu perto da área, arriscou de canhota, um chute forte, e João Paulo espalmou. O primeiro tempo foi equilibrado, com a Pantera começando melhor e o Azulão igualando as ações depois. O placar ficou em 0 a 0.Aos três minutos da segunda etapa, a bola foi lançada para David Braw, que estava livre na área, mas não conseguiu desviar para o gol. Aos 10, Bady, que entrou após o intervalo, lançou bonito para Wendel Júnior, que bateu de canhota e Fernando Caixeta espalmou para escanteio. Após a cobrança do tiro de canto, a defesa tirou, Jean ficou com a sobra e chutou, ela bateu na zaga e sobrou para Israel bater forte para abrir o placar: 1 a 0 para o CAV.Aos 38, Foca fez boa jogada pela esquerda, cruzou e João Paulo espalmou. O São Caetano empatou aos 39. Depois de escanteio, a bola sobrou para o ataque do Azulão, Sávio recebeu pela direita e enfiou para Douglas DG, que livre na área desviou na saída de João Paulo para igualar: 1 a 1. Aos 45 o CAV quase faz o segundo. Isaac, de fora da área, bateu colocado, rasteiro, e a bola bateu na trave esquerda de Fernando Caixinha. Nos acréscimos, Wendel Júnior fez boa jogada pelo meio, chutou forte de canhota e o goleiro dos donos da casa espalmou. O jogo terminou em 1 a 1.Com o resultado, a equipe de Votuporanga foi a 15 pontos e permanece na terceira colocação. A Pantera volta a jogar no sábado (24), às 18h, contra o Red Bull Bragantino II, na Arena Plínio Marin.