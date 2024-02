Rio Preto e Votuporanguense jogaram na manhã deste domingo (11) em São José do Rio Preto

publicado em 11/02/2024

Rio Preto e CAV jogaram na manhã deste domingo (11) (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm partida disputada pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A3, Rio Preto e Votuporanguense se enfrentaram na manhã deste domingo (11), no Estádio Anísio Haddad, o popular “Riopretão”. A Pantera abriu o placar cedo, foi pressionada no segundo tempo, mas matou o jogo no final, vencendo por 2 a 0. Com o resultado, o CAV chega a 11 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela.A Pantera começou o jogo partindo para cima do Jacaré e abriu o placar logo aos dois minutos. Bady, desta vez titular, cobrou escanteio da direita, o zagueiro Rocha subiu sozinho e cabeceou como manda o manual, para baixo, no canto direito do goleiro Henrique: 1 a 0 para o CAV.Aos seis minutos, Isaac cruzou da esquerda, Wendel Júnior cabeceou e a bola bateu no travessão. Aos 35 o Jacaré levou perigo ao gol do CAV. Em jogada pela direita a bola foi ajeitada para Romulo, que bateu bonito, de primeira, a bola foi forte, mas na direção de Barbato, que espalmou. Aos 41, os donos da casa chegaram novamente. Após escanteio da esquerda, a zaga do CAV afastou e Vinícius Leite pegou a sobra livre, porém chutou por cima do gol. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para a Alvinegra.A segunda etapa começou com o Jacaré tentando pressionar. Aos oito minutos, Romulo chutou na entrada da área, pelo lado esquerdo, no canto esquerdo de Barbato, que defendeu. Aos 16, Vinícius Leite bateu escanteio venenoso da direita, direto no gol, e o goleiro do CAV espalmou. Aos 17, Kayky desperdiçou grande oportunidade. Ele recebeu na frente, no entanto, na hora do chute a zaga chegou dividindo. Aos 21, Frank, que entrou após o intervalo, chutou muito forte, mas a bola foi no meio do gol e Henrique espalmou para frente.Aos 32, Kerlly quase empata. O atacante recebeu dentro da área, pelo lado direito, chutou forte e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Na sequência, Kerlly teve mais uma oportunidade depois de receber bola da esquerda, dentro da área ele girou, porém chutou franco para a fácil defesa de Barbato.Aos 43 minutos, o CAV fez o segundo. Em contra-ataque, Barcos recebeu pela direita, livre, e tocou para Isaac, pelo meio, e tocou de esquerda, na saída de Henrique: 2 a 0 para a Votuporanguense. Jogadores e comissão técnica do Jacaré reclamaram bastante, afirmando que Barcos estava impedido. O gol foi validado e o jogo terminou em 2 a 0. A equipe de Votuporanga volta a jogar no sábado (17), às 18h, contra o Itapirense, na Arena Plínio Marin.