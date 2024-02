A equipe no momento oscila entre a luta contra o rebaixamento e a esperança de alcançar o G8

publicado em 28/02/2024

O União São João encontra-se em uma situação delicada no Campeonato Paulista da Série A3 (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O União São João encontra-se em uma situação delicada no Campeonato Paulista da Série A3, ocupa a décima terceira posição e apresenta a segunda pior defesa da competição. A equipe no momento oscila entre a luta contra o rebaixamento e a esperança de alcançar o G8.

No último sábado (24), o União São João enfrentou a equipe do Catanduva fora de casa e foi derrotado, ampliando os desafios para a equipe. A derrota ressalta a necessidade de ajustes e superação de dificuldades para buscar a recuperação no campeonato.