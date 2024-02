Restam poucas vagas para o segundo ônibus

publicado em 02/02/2024

Torcida Organizada organiza viagem (Foto: TOV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brLiderados pela TOV (Torcida Organizada da Votuporanguense), cerca de cem torcedores devem apoiar o CAV domingo (4) de manhã, às 10h, no confronto contra a Matonense, no Estádio Municipal Doutor Hudson Buck Ferreira, em Matão.Primeiro a TOV anunciou a abertura de vagas para um ônibus, que rapidamente foi lotado, então as lideranças da torcida resolveram disponibilizar mais um veículo.Restam poucas vagas para o segundo ônibus. Os interessados devem entrar em contato com Ortiz pelo telefone (WhatsApp) (17) 99741 – 6512.