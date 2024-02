O treinador da Votuporanguense usou os microfones da rádio Cidade FM 94,7, ao vivo, para desabafar contra alguns torcedores

publicado em 02/02/2024

O treinador do CAV, Rogério Corrêa, reclamou de alguns torcedores (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Nem tudo foi festa na vitória da Votuporanguense por 3 a 0 contra o Sertãozinho na noite de anteontem na Arena Plínio Marin. O treinador do CAV, Rogério Corrêa, usou os microfones da rádio Cidade FM 94,7, ao vivo, para desabafar contra parte da torcida da Alvinegra que vai para o estádio somente para reclamar.

De acordo com o técnico, alguns torcedores que ficam atrás do banco de reservas passam grande parte do tempo xingando. “Eu fico muito chateado com muita besteira que eu acabo ouvindo ali. Antes do início do jogo, o cara fica ali xingando jogador. Então, assim, o torcedor tem que vir aqui para torcer, e se o time não ganhar, aí sim ele tem direito de criticar. Mas antes de começar? Aí é brincadeira”, desabafou.

O comandante da Alvinegra espera que o pessoal posicionado atrás do banco de reservas, que ele chamou de “turma do amendoim”, tenha um pouco mais de respeito com os jogadores e comissão técnica. “Porque a gente está aqui tentando fazer o melhor, para o nosso torcedor ficar feliz. No terceiro gol, tinha um cara lá que nem sequer torceu, nem sequer ficou feliz. Então, espera aí, o torcedor tem que vir para cá para nos ajudar, nos incentivar, porque eles são o nosso 12º jogador, e não fazer o contrário. Então é um desabafo que eu faço aqui”, acrescentou.

Rogério lembrou que em 2021, por conta da pandemia, ele não teve o contato com o torcedor, portanto não sabia que poderia acontecer essa situação. “Eu respeito o torcedor, tem que criticar quando jogar mal, tem que falar, mas espera acabar os 90 minutos para falar as coisas. Não vamos falar antes, porque vai gerar uma discussão e fica ruim o nosso ambiente”, falou.

O técnico destacou que se diretoria, comissão técnica, jogadores, torcida e imprensa remarem juntos, todos ficam felizes. “E no final a gente fica feliz ouvindo a torcida gritar ‘vamos subir CAV’, e eu tenho certeza que nós vamos brigar por isso, então a gente precisa estar unido nisso”, disse.