Kayky bateu um papo descontraído com a reportagem do jornal A Cidade sobre seu excelente momento na Alvinegra

publicado em 16/02/2024

Kayky Alves Schtscherbak é um dos destaques da Votuporanguense na Série A3 (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Versátil no campo. Menino de família fora dele. Assim é o meio-campista Kayky, que das quatro posições do meio, faz com tranquilidade pelo menos três. Com dois gols, o jovem de 20 anos é um dos destaques do Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A3. O jogador bateu um papo descontraído com a reportagem do jornal A Cidade sobre o seu excelente momento dentro e fora dos campos.

O momento do jogador é muito bom. Ele começou a competição no banco de reservas, mas depois que entrou, não saiu mais. “É o meu melhor começo de temporada. Para mim está sendo tudo novo, profissional agora, então está tudo muito bom”, contou.

Em relação a começar no banco e depois virar titular, o atleta demonstrou humildade: “na verdade, não tem muito isso de reservas ou titulares. O nosso elenco é muito bom, então todos no grupo tem condições de jogar”.

Sobre a sua versatilidade, o jovem destacou que é importante fazer várias funções no campo. “Jogo nas três do meio, na verdade o que o professor precisar eu estarei ajudando”, garantiu.

Bastante elogiado pela torcida e imprensa, o atleta é bastante grato. “Como falei, é tudo muito novo pra mim, nunca tive esse contato com torcida assim, o apoio deles, tirando fotos, então é tudo novo e está sendo muito bom”, falou. Entre as novidades na vida do garoto estão os gols, algo que ele não era muito acostumado. “Graças a Deus estou conseguindo marcar”, acrescentou.

Menino de família, o momento de Kayky é bom dentro e fora das quatro linhas, e a felicidade longe de campo é refletida nos gramados e vice-versa. Nas comemorações dos gols, sempre um coraçãozinho, mas engana-se que é apenas para a namorada. “Esse coração é para a família. Como não sou muito acostumado [a fazer gols], eu falo para eles: ‘quando fizer um gol, vou fazer um coração para vocês porque estou de longe’. É para minha mãe, meu pai, minha irmã e minha namorada. É para eles. Tem um cantor que eu gosto muito, que é o Veigh, que faz um coração assim, então já deu liga”, concluiu.