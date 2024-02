Matonense e Votuporanguense jogaram na manhã desde domingo (4) em Matão

publicado em 04/02/2024

O volante Kayky fez um golaço para abrir o placar (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3, Matonense e Votuporanguense jogaram na manhã deste domingo (4) no Estádio Hudson Buck Ferreira, o Ferreirão, em Matão. O CAV jogou melhor que o adversário, o volante Kayky fez um golaço e a Alvinegra saiu com a vitória por 2 a 0. Com o triunfo, a Pantera foi a 7 pontos e ocupa a quinta colocação.



O primeiro tempo foi muito ruim. Os dois times não criaram nenhuma grande oportunidade de gol. O gramado também não colaborou. Aos 31 minutos, Diego arriscou de longe e João Paulo espalmou para escanteio. Aos 39, Barcos fez boa jogada pela direita, tocou para Adriano Luiz que cruzou, mas ninguém chegou para aproveitar. A etapa inicial terminou em 0 a 0, com o CAV um pouco melhor.



Aos 6 minutos do segundo tempo, a Pantera abriu o placar com um golaço. Em sua jogada característica, Vinícius Baracioli cobrou lateral do lado direito, a defesa afastou, Kayky pegou de primeira, de fora da área, e a bola foi no canto direito do goleiro Alê: 1 a 0 para o CAV. Os donos da casa reclamaram que um jogador da Alvinegra estaria impedido e teria atrapalhado a visão do goleiro.



Já aos 9, o centroavante Gabriel Barcos, o Pirata, perdeu um gol incrível. Igor Pimenta cruzou da esquerda, rasteiro, e o atacante, praticamente debaixo da trave e sem goleiro, tocou errado na bola e ela foi nas mãos de Alê.



Em contra-ataque aos 36 minutos, Lucão recebeu na entrada da área, pelo lado direito, chutou rasteiro, mas João Paulo defendeu com facilidade. Aos 38 o CAV respondeu. Reinaldo Júnior cruzou rasteiro, da esquerda, e Jean Carlos, livre, isolou.



A Votuporanguense fez o segundo aos 43 minutos do segundo tempo. Isaac, do lado esquerdo, levantou para Wendel Júnior, que chutou, o goleiro Alê defendeu, e quando o zagueiro foi tirar, Jean Carlos chegou dividindo, a bola bateu nele e entrou: 2 a 0 para a Alvinegra. O jogo terminou assim. O duelo contou com a presença de 254 torcedores – cerca de 100 na torcida do Pantera –, e a renda foi de R$ 3.190. A próxima partida do CAV será quarta-feira (7) contra o São Bernardo, às 19h30, na Arena Plínio Marin.