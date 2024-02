A assistência do lateral-direito foi em uma de suas características, que é o arremesso forte para dentro da área

publicado em 01/02/2024

Daniel Marques

O destaque da Votuporanguense na partida de ontem contra o Sertãozinho, na Arena Plínio Marin, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A3, foi o lateral-direito Vinícius Baracioli, autor de dois gols e uma assistência.

Em noite iluminada, o atleta agradeceu: “dois gols em um jogo nunca tinha acontecido, ainda mais com um deles atrás do meio de campo. Teve ainda uma assistência. Graças a Deus, hoje eu fui coroado”, falou, em entrevista exclusiva para a rádio Cidade FM 94,7 logo após o duelo.

A assistência do lateral-direito foi em uma de suas características, que é o arremesso forte para dentro da área. No primeiro gol dele, Vinícius aproveitou o vento. “Estava ventando forte, então pensei em bater forte e fechado para ver no que dava e foi gol”, revelou. No segundo, do meio de campo, ele foi tirar a bola. “Vou ser sincero, eu fui tirar a bola, mas o goleiro não prestou atenção e foi gol”, contou.