Votuporanguense e Red Bull Bragantino II jogaram na noite deste sábado (24) na Arena Plínio Marin

publicado em 24/02/2024

CAV e Red Bull Bragantino II jogaram em Votuporanga (Foto: Rapha Marques)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm jogo com emoção até o fim na noite deste sábado (24), na Arena Plínio Marin, Votuporanguense e Red Bull Bragantino II se enfrentaram pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Em partida de cinco gols, o CAV venceu de virada, por 3 a 2. O público foi de 2.595 pessoas para uma renda de R$ 31.885.Aos quatro minutos, em cobrança de falta pela direta, a bola foi levantada na área do CAV e a sobra ficou com o zagueiro do Braga II, Kauan Martins, que caiu e o árbitro marcou pênalti. Aos seis, Gabriel Amaral bateu no meio do gol, rasteiro, João Paulo defendeu com os pés, mas no rebote o centroavante do Red Bull marcou. Jogadores e comissão técnica do CAV reclamaram bastante de que o goleiro João Paulo teria sofrido falta no rebote, porém o juiz confirmou o gol.Aos 24, Gabriel Amaral quase marca mais um. Depois de cobrança de escanteio pela direita, o centroavante cabeceou, a zaga rebateu e a bola sobrou para ele mesmo, que chutou para fora. Aos 28 a Pantera quase empata. Nando levantou da esquerda, Barcos desviou e a bola bateu na trave esquerda de Fernando Costa. Aos 38, Fernando Costa fez uma defesa espetacular. Kayky fez boa jogada pela direita e cruzou para Barcos, que cabeceou e o goleiro defendeu no canto direito. Um lance incrível.A Alvinegra empatou aos 46. Bady recebeu livre dentro da área, pelo lado direito, chutou, o goleiro do Braga II defendeu, porém a sobra ficou para Édson que bateu bonito para marcar: 1 a 1.Já na segunda etapa, o CAV quase vira aos oito minutos. Depois de lateral pela direita cobrado na área, a sobra ficou com Nando, que chutou e a bola passou perto do trave esquerda do Braga II. Aos 10, o zagueiro Rocha, da Alvinegra, tentou alcançar a bola na dividida no meio de campo e se machucou. Aparentemente a lesão foi grave, já que os atletas das duas equipes pediram imediatamente o atendimento médico.Milagre de um lado, milagre do outro. Após cruzamento da direita, aos 20 minutos, Gabriel Amaral recebeu livre, na cara do gol, tocou e João Paulo fez uma defesa incrível. Aos 21, a Pantera virou. Em contra-ataque rápido, Wendel Júnior foi lançado livre, carregou e tocou de direita, na saída de Fernando Costa: 2 a 1 para o CAV.Aos 33, a Votuporanguense fez mais um. Pela esquerda, Wendel Júnior recebeu, ajeitou para a canhota e chutou forte, o goleiro do Braga espalmou para frente e Kayky, livre, tocou para marcar: 3 a 1 para a Alvinegra. A resposta dos visitantes aconteceu aos 36, quando Diogo arrancou pela direita, se livrou de um defensor e bateu forte: 3 a 2. O Red Bull pressionou até o fim, o CAV sofreu, no entanto o jogo terminou em 3 a 2 para os donos da casa. A Pantera volta a jogar na quarta-feira (28), às 15h, em Araras, contra o União São João.