O estudante da Unifev é um dos destaques do vôlei de Votuporanga, conquistando títulos e mostrando que existem outras modalidades esportivas na cidade

publicado em 16/02/2024

Gustavo Munari da Silva é um dos destaques do vôlei de Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

Aplicado nos estudos e treinamentos. Assim é Gustavo Munari da Silva, que, apesar de muito jovem, sabe bem o que quer do futuro. O estudante da Unifev é um dos destaques do vôlei de Votuporanga, conquistando títulos e mostrando que existem outras modalidades esportivas na cidade.

O jovem de 20 anos sempre foi apaixonado por esportes, em especial o voleibol, modalidade que pratica desde os 13 anos. “Eu sempre via o vôlei quando era criança, e na cidade que eu morava, era dividido, os meninos faziam futsal e meninas, vôlei. Quando mudei do Estado do Paraná para São Paulo, todos jogavam juntos, então comecei a jogar na hora, me apaixonei e nunca mais joguei futsal”, contou.

Em Penápolis, onde morava, começou a treinar e frequentava o programa Escola da Família aos sábados e domingo para jogar. “Então o treinador chamou eu e mais dois colegas, Leonardo e João Guilherme, para ir treinar no adulto por nos destacarmos. No meu primeiro escolar, fomos campeão e nisso a paixão foi do aumentando”, relembrou.

Quando mudou para Monte Aprazível, jogou a Copa São Paulo, conquistando o título e uma vaga para o estadual. “Lá nós jogamos contra times grandes e o esporte me proporcionou muitas amizades, vivência e experiências”, destacou.

Já em Votuporanga, onde mora há cinco anos, atuou nos jogos escolares, representando a cidade. “Então vim pegando mais firme nos treinos e disputei vários campeonatos da região”, explicou.

Na competição mais esperada, os Jogos Regionais, o time de Votuporanga ficou alojado uma semana em São José do Rio Preto. A equipe passou em primeiro do grupo e posteriormente foi campeã. “Eu fiquei muito feliz com essa conquista, que me proporcionou uma vaga nos Jogos Abertos, onde tem muitas equipes grandes e conhecidas e com bases fortes. Foi uma experiência incrível”, contou. O time votuporanguense também foi destaque na Premier League, em Fernandópolis, e conquistou o título da Copa Urânia.