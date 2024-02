Mesmo com uma goleada no placar final, o técnico lamentou que o time poderia ter chegado ao resultado antes do segundo tempo

publicado em 01/02/2024

Treinador Rogério Corrêa (Foto: A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brO técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, em sua tradicional entrevista após o jogo analisou a partida, que desta vez marcou a primeira vitória do CAV no Campeonato Paulista da Série A3.Mesmo com uma goleada no placar final, o técnico lamentou que o time poderia ter chegado ao resultado antes do segundo tempo, isso por conta das chances criadas pelo time ainda no primeiro tempo e depois do primeiro gol nos 2 minutos de jogo.“Criamos muitas chances com o primeiro gol, faltou o refino final, no terço final, para poder matar o jogo no primeiro tempo. A gente criou oportunidades para isso e a ideia com a mudança do time é essa, sempre falo que eu tenho uma equipe”, relatou o técnico Rogério durante a entrevista.Além disso, o comandante da equipe destacou todos os detalhes do trabalho que é realizado na semana para que os atletas consigam entregar o seu melhor em campo durante os jogos.“Isso tudo entra em consideração, além disso fizemos um estudo do adversário, conseguimos, principalmente, o encaixe de área, jogadas que trabalhamos”, completou.Uma questão que foi muito questionada após o jogo, foi a total mudança de atletas que vinham sendo titulares em outros jogos.“Acredito que isso está em evolução, para mim não interessa quem vai entrar em campo, mas sim o que ele vai fazer”, finalizou ele.