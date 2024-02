A Votuporanguense joga hoje, às 15h, no estádio Doutor Hermínio Ometto, em Araras, com transmissão exclusiva pela Cidade FM

publicado em 28/02/2024

A Votuporanguense joga hoje, às 15h, diante da equipe do União São João, em Araras (Foto: Rafa Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) inicia hoje a sua sequência de jogos fora de casa e encara a equipe do União São João, às 15h, no estádio Doutor Hermínio Ometto, em Araras. O time busca se manter no G4 e sonha com a classificação para a segunda etapa do Campeonato Paulista da Série A3.

Para a partida de hoje, a Votuporanguense chega com bom status e astral alto após ganhar da equipe do Red Bull Bragantino II, em casa, no último sábado (24). Ao mesmo tempo que sofre com duas baixas importantes da equipe, a do zagueiro Wellington Rocha, que foi titular em todas as partidas e sofreu uma fratura na fíbula e também do lateral-direito Reinaldo Júnior sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo.

“O grupo a cada jogo está melhorando e evoluindo, fica mais fácil ver quem vai jogar ou não. As nossas ideias estão sendo bem colocadas, o time está bem trabalhado e conquistamos as vitórias que estamos conquistando e isso está sendo importante”, disse o técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, em entrevista a equipe da Cidade FM.

O comandante da equipe também avaliou o cenário e a chegada dos dois jogos diretos fora de casa como difíceis e que busca junto com a equipe trazer para Votuporanga esses pontos.

“Serão dois jogos difíceis e complicados, dois adversários que estão brigando diretamente para buscar essa classificação, igual nós e a gente sabe o quanto vai ser difícil, mas sabemos também que o importante é pontuar nelas. Desde que a gente consiga buscar esses quatro pontos que a gente precisa para chegar à classificação”, completou ele.

Ao avaliar a equipe rival de hoje, que vem de uma derrota por 1 a 0 contra a equipe de Catanduva, o técnico alerta que o time virá com tudo para buscar uma vitória dentro da sua própria casa.

“Um adversário que dentro de casa vai buscar a vitória para entrar no G8, então a gente sabe da dificuldade que vai ser e precisamos estar concentrados e preparados para que a gente possa buscar os pontos necessários para a nossa classificação”, finalizou ele.

Transmissão