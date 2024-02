CAV e São Bernardo jogam na Arena Plínio Marin pelo Campeonato Paulista da Série A3

publicado em 07/02/2024

Cartolouco ao lado de Cristiano Ronaldo (Foto: Reprodução/Instagram Cartolouco)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brQuem estará na cobertura do jogo entre Votuporanguense e São Bernardo, na noite desta quarta-feira (7), na Arena Plínio Marin, é o jornalista esportivo Cartolouco, conhecido pela irreverência e humor nas coberturas esportivas. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A3.“O Cartolouco estará presente fazendo a cobertura do jogo do CAV! Chame seus amigos, familiares e vamos empurrar o Votuporanguense rumo a mais uma vitória”, convidou o CAV por meio de suas redes sociais. Foi o jornalista que entrou em contato com a Alvinegra para fazer a cobertura do jogo.Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, é um jornalista famoso pela cobertura de esportes. Começou a carreira como estagiário na Rede Globo e despontou na emissora ainda neste período, alcançando notoriedade a partir de 2016. Contratado da emissora, se tornou o mais jovem apresentador do canal pago SporTV. O jornalista também participou do reality A Fazenda, da Record TV.