Votuporanguense e Itapirense jogaram na noite deste sábado (17) na Arena Plínio Marin

publicado em 17/02/2024

CAV e Itapirense jogaram na tarde deste sábado (17) (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm partida válida pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3, a Votuporanguense recebeu o Itapirense na noite deste sábado (17) na Arena Plínio Marin. O centroavante Barcos, o Pirata, desencantou e o CAV venceu por 2 a 1. O jogo teve a presença de 2.961 torcedores e uma renda de R$ 36.730.O primeiro lance de perigo só aconteceu aos 21 minutos e foi dos visitantes. Loram arriscou de longe e a bola passou perto do gol de João Paulo. Aos 38, quase gol do CAV. Depois de roubada de bola no meio, Kayky arrancou, chutou de fora da área e a bola passou raspando a trave direita de Cleyton. O primeiro tempo foi bastante truncado e as fortes marcações dos dois lados levaram vantagem. O placar terminou em 0 a 0, sem grandes oportunidades de gol.Na segunda etapa Kayky chegou assustando novamente. Aos 8 minutos, Barcos levantou da esquerda e o volante, livre, cabeceou fraco para a fácil defesa de Cleyton. Aos 12, a Pantera abriu o placar. Vinícius Baracioli cruzou da direita, Adriano Luiz ajeitou de cabeça e Barcos, sozinho, cabeceou para o fundo do gol: 1 a 0 CAV. Foi o primeiro gol do Pirata na competição.A equipe de Itapira empatou aos 23. Depois de bola levantada da direita, Leonardo, dentro da pequena área, cabeceou para empatar: 1 a 1. Aos 37 a Alvinegra fez o segundo. Vinícius Baracioli cruzou da direita e Wendel Júnior, que entrou no segundo tempo, escorou de perna direita: 2 a 1 CAV. O Itapiranse quase empata de cabeça aos 44, mas a defesa da Pantera afastou. Os visitantes tenteram buscar o empate na base do abafa, mas o jogo terminou em 2 a 1 para a Alvinegra. A equipe de Votuporanga volta a jogar quarta-feira (21), às 20h, contra o São Caetano, no ABC Paulista.