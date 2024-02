O jornal A Cidade entrou em contato com a Federação Paulista de Futebol. A FPF não respondeu aos questionamentos da reportagem até o fim desta edição

O árbitro da partida entre Votuporanguense e Red Bull Bragantino II, na noite do último sábado, na Arena Plínio Marin, Ronald Horns Araújo, relatou na súmula do jogo sobre dois tênis jogados no gramado por torcedores do CAV.

De acordo com o documento, Ronald foi informado pelo diretor do jogo, Pedro Paulo Freire, que aos sete minutos, após o primeiro gol da equipe visitante, a torcida da Pantera arremessou dois tênis na direção dos atletas do Red Bull II que comemoravam a abertura no placar. “Os dois tênis foram jogados de volta para a arquibancada. Vale ressaltar que o gandula, Levi da Costa do Valle, tentou retirar um dos tênis da mão do atleta da equipe Red Bull II”, relatou.

Com o intuito de saber se a Votuporanguense pode ser punida, o jornal A Cidade entrou em contato com a Federação Paulista de Futebol. A FPF não respondeu aos questionamentos da reportagem até o fim desta edição.

