Com 14 pontos na competição, o CAV está na quarta colocação e entra em campo novamente na noite de amanhã

publicado em 20/02/2024

Votuporanguense comemora com a torcida mais uma vitória na Série A3 (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

A Votuporanguense segue em bom momento no Campeonato Paulista da Série A3. Com 14 pontos na competição, o CAV ocupa a quarta colocação depois de vencer o Itapirense por 2 a 1 na noite do último sábado na Arena Plínio Marin. A semana da Alvinegra será bastante agitada, já que enfrenta o São Caetano amanhã, na casa do adversário, e sábado duela contra o Red Bull Bragantino II, na Arena.

Em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7, o técnico da Pantera, Rogério Corrêa, destacou que a semana será corrida porque o time vai ao ABC Paulista, chega em Votuporanga na manhã de quinta-feira (22) e já entra em campo novamente no sábado (24), portanto o grupo terá pouco tempo para treinar. “Vamos pensar bem quem vai viajar, porque devemos fazer um time totalmente alternativo, uma vez que precisamos estar 100% também no jogo de sábado contra o Red Bull, que é uma equipe muito rápida”, comentou.

O CAV viaja hoje para São Caetano, onde joga amanhã. Na quinta-feira (22), às 9h, os não-relacionados treinam na Arena. Na sexta-feira (23), os atletas participam de um treino técnico e tático, às 16h, também na Arena. Para o confronto de amanhã, Rogério não contará com o zagueiro Amorim e com os volantes Edson e Kayky, todos suspensos com três cartões amarelos. O zagueiro Felipe Costa também não joga porque foi expulso após confusão com atletas do Itapirense.

Barcos desencanta

Em partida válida pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3, a Votuporanguense recebeu o Itapirense na noite de (17) na Arena Plínio Marin. O centroavante Barcos, o Pirata, desencantou e o CAV venceu por 2 a 1. O jogo teve a presença de 2.961 torcedores e uma renda de R$ 36.730.

O primeiro lance de perigo só aconteceu aos 21 minutos e foi dos visitantes. Loram arriscou de longe e a bola passou perto do gol de João Paulo. Aos 38, quase gol do CAV. Depois de roubada de bola no meio, Kayky arrancou, chutou de fora da área e a bola passou raspando a trave direita de Cleyton. O primeiro tempo foi bastante truncado e as fortes marcações dos dois lados levaram vantagem. O placar terminou em 0 a 0, sem grandes oportunidades de gol.

Na segunda etapa Kayky chegou assustando novamente. Aos 8 minutos, Barcos levantou da esquerda e o volante, livre, cabeceou fraco para a fácil defesa de Cleyton. Aos 12, a Pantera abriu o placar. Vinícius Baracioli cruzou da direita, Adriano Luiz ajeitou de cabeça e Barcos, sozinho, cabeceou para o fundo do gol: 1 a 0 CAV. Foi o primeiro gol do Pirata na competição.